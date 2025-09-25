إدانة ساركوزي بتهمة تلقي ملايين الدولارات من القذافي

قد يعجبك أيضًا -

أقرت المحكمة الجنائية في باريس اليوم (الخميس) أن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، متهم بتلقي ملايين اليورو من الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، للمساعدة في تمويل حملته الانتخابية عام 2007.

وصل ساركوزي إلى قاعة المحكمة مع زوجته، المغنية كارلا بروني، وصافح أيدي رجال الشرطة قبل دخولهما إلى قاعة المحكمة. طلب المدعون عقوبة سجن لمدة سبع سنوات لساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس بين الأعوام 2007 و2012 وسيكون بإمكانه الاستئناف على حكمه. يُشار إلى أن ساركوزي أنكر بشدة التهم الموجهة إليه، وقال إن القضية نابعة من دوافع سياسية.

بدأت محاكمة ساركوزي البالغ من العمر 70 عامًا في يناير بتهمة "إخفاء اختلاس أموال عامة، فساد، تمويل غير قانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي لارتكاب جريمة". وذلك في حين يدعي المحققون أنه أبرم تحالف فساد مع حكومة ليبيا. القضية تتعلق بفضيحة غامضة يُزعم أنها شملت جواسيس ليبيين، مسلحا مدانًا، تجار أسلحة وادعاءات بأن القذافي قدم ملايين اليوروهات لحملة ساركوزي أُرسلت إلى باريس في حقائب.