هل دول البلطيق في مرمى النيران؟ "هذا هو هدف بوتن التالي"

تعمل روسيا على توسيع وجودها العسكري بالقرب من الحدود مع فنلندا والنرويج ودول البلطيق، بحسب تقرير نشر اليوم (السبت) في صحيفة التلغراف. وتشير صور الأقمار الصناعية إلى بناء بنية تحتية جديدة، وتوسيع القواعد العسكرية، وإعادة تأهيل المطارات الروسية في منطقة القطب الشمالي، كجزء من الاستعداد المحتمل لنشر القوات بعد انتهاء القتال في أوكرانيا.

تم نصب أكثر من 130 خيمة جديدة للجنود في قاعدة كامينكا، التي تقع على بعد حوالي 40 ميلاً (64 كم) من الحدود الفنلندية. ومن المتوقع أن تستوعب القاعدة، التي لم تكن نشطة قبل عام 2022، نحو 2000 جندي. ويجري أيضًا توسيع البنية التحتية العسكرية في منطقة مدينة بيتروزافودسك، على بعد حوالي 100 ميل من الحدود الفنلندية والنرويجية، والتي قد تكون بمثابة مركز قيادة إقليمي.

كما تم تسجيل نشاط متزايد في القواعد القطبية الشمالية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، بما في ذلك سيفيرومورسك-2 وأوليانوفسك، حيث تم تسجيل قاذفات من طراز تو-22 وتو-95، بالإضافة إلى مشاهدات لطائرات هليكوبتر في مورمانسك - لأول مرة منذ حوالي عشرين عامًا.

وفي الوقت نفسه، يعمل الكرملين على زيادة تعبئة القوات، ووتيرة إنتاج الأسلحة، وتطوير البنية التحتية اللوجستية على طول الحدود مع دول حلف شمال الأطلسي في الشمال.

ويقدر المسؤولون الفنلنديون أن هذا مجرد تعزيز محدود النطاق في الوقت الراهن، ولكن التهديد حقيقي للغاية، حيث ستتمكن موسكو من تعزيز قواتها في غضون خمس سنوات إلى مستويات مثيرة للقلق، إذا انتهت الحرب الشاملة في أوكرانيا.