أعلنت الشرطة البريطانية أن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة في هجوم طعن جماعي وقع داخل قطار كان يسير على خط دونكاستر – لندن، أثناء توقفه في محطة هنتينغدون بمقاطعة كامبريدجشير شمال شرق البلاد.

PRESS ASSOCIATION / AFP

وذكرت الشرطة أن اثنين من المشتبه بهم اعتُقلا في موقع الحادث، أحدهما تمت السيطرة عليه باستخدام صاعق كهربائي (تايزر). وتحقق في الحادث وحدات مكافحة الإرهاب إلى جانب قوات الشرطة المحلية، في وقت لم يُحدد فيه بعد ما إذا كان الهجوم "ذا دافع إرهابي أم جنائي".

وشهدت المحطة مشاهد ذعر بين الركاب، إذ أفاد شهود عيان بأن الركاب فرّوا مذعورين من القطار، بعضهم ينزف بشدة، فيما لجأ آخرون إلى الاختباء داخل المراحيض وأغلقوا الأبواب خوفاً على حياتهم.

وأغلقت السلطات المنطقة بالكامل، وتم تعليق حركة القطارات في شرق إنجلترا، بينما نُقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم في المكان.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الحادث بأنه "صادم ومثير للقلق"، فيما دعت وزيرة الداخلية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات وانتظار المعلومات الرسمية إلى حين انتهاء التحقيقات.

وأكدت الشرطة أن كل السيناريوهات قيد الفحص، داعية أي شخص يمتلك تسجيلات أو صوراً من لحظة الهجوم إلى تسليمها فوراً للسلطات. كما طلبت من سكان المنطقة التحلي بالصبر والتعاون مع الأجهزة الأمنية واتباع التعليمات الرسمية فقط.