بعد الهجوم في مانشستر: بريطانيا تدفع باتجاه هذه القيود على المظاهرات

من المتوقع أن تعرض وزيرة الداخلية البريطانية، شبانا محمود، قيودًا جديدة على المظاهرات، وتمنح الشرطة صلاحيات إضافية لمنع "التأثير التراكمي" والضار للمظاهرات المتكررة. جاء ذلك في وسائل الإعلام البريطانية بعد أن تم اعتقال نحو 500 شخص أمس (السبت) في لندن بسبب تظاهرات دعم لمنظمة "Palestine Action" المصنفة كمنظمة إرهابية. وقد اعتُقل المتظاهرون أثناء احتجاجهم على حظر نشاط المنظمة من قبل الحكومة البريطانية وضد الإبادة الجماعية، ورغم أن الشرطة ورئيس الوزراء كير ستارمر ناشدوهم بعدم التظاهر، وذلك على خلفية الهجوم في الكنيس بمدينة مانشستر قبل يومين.

وفقًا لشرطة بريطانيا، 297 من المعتقلين ظلوا رهن الاحتجاز والباقون أُفرج عنهم بكفالة. معظم الاعتقالات نُفذت في ساحة ترافلغار المركزية، حيث رفع المتظاهرون لافتات تُعبر عن دعمهم لمنظمة "Palestine Action" التي تم تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل الحكومة البريطانية في يوليو\تموز الماضي.

Justine GERARDY / AFPTV / AFP

وفقًا للخطة التي تروج لها محمود ، ستتمكن قوات الشرطة البريطانية من فرض قيود على المتظاهرين المذكورين بناءً على نشاطهم السابق - أي إذا تم تنظيم تظاهرة مرارًا وتكرارًا في نفس المكان، ستستطيع الشرطة أن تأمر بنقلها إلى موقع آخر، ومن يخالف الشروط الجديدة من المتوقع أن يتم اعتقاله.

وأضافت محمود أنها ستفحص التشريعات القائمة في بريطانيا للتأكد من أن لدى الشرطة صلاحيات كافية، بما في ذلك إمكانية حظر المظاهرات بشكل كامل في بعض الحالات.

في تصريحها لشبكة "سكاي نيوز" قالت إن "الحق في التظاهر هو حرية أساسية في دولتنا، لكن حقيقة أن يهود بريطانيا لم يعودوا يشعرون بالأمان في بلادهم هي أمر مدمر. علينا أن نجد طريقة لتغيير هذا الاتجاه ومنح الأمن لليهود في بريطانيا".

التصريحات تأتي كما ذُكر في أعقاب الهجوم الإرهابي المعادي للسامية ضد كنيس يهودي في مانشستر يوم الغفران الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة.

وأضافت أن "الحكومة زادت بالفعل من تواجد الشرطة في جميع الكنس، وكذلك في مراكز الجالية اليهودية وفي المدارس، وأن الوزراء يعملون بتعاون وثيق مع صندوق الأمن المجتمعي (CST)".