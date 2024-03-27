بلجيكا : أجهزة مكافحة الإرهاب ترصد 650 شخصاً

أكدت هيئة "أوكام" البلجيكية المكلفة تحليل التهديد الإرهابي، الثلاثاء، أنها ترصد حالياً 650 شخصاً يُعتبرون "متطرفين" أو "إرهابيين"، ويخضعون لمتابعة ذات أولوية وقد أدرجوا في قاعدة بيانات يمكن لجميع قوات الأمن الوصول إليها.

ويخضع 88 بالمئة من هؤلاء الأشخاص للمراقبة بسبب "التزامهم الفكر المتشدد"، و9 بالمئة لصلاتهم بالتطرف اليميني و2 بالمئة لصلاتهم بالتطرف اليساري، ويطرح الآخرون "تهديدات مختلفة" مناهضة للنخبة أو مرتبطة بنزاع في الخارج.

وأُعلنت هذه الأرقام خلال مؤتمر صحفي بعدما أقر النواب، الخميس، إطاراً قانونياً جديداً بشأن تبادل بيانات، ويتعلق الأمر بقانون جديد يهدف إلى ملء ثغر لوحظت مع اغتيال عنصر في الشرطة على يد معتقل سابق متطرف، في نوفمبر 2022 في بروكسل.

وقَدّمت "أوكام" هذه البيانات في وقت دفع الهجوم الذي وقع في موسكو وتبنّاه تنظيم داعش، فرنسا المجاورة إلى رفع حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوى مساء الأحد.

وفي بلجيكا، لم يُغيّر تقييم التهديد الإرهابي المحدّد في المستوى الثالث على سلم من 4 مستويات محتملة، ما يعني أن التهديد ما زال يُعتبر "خطيراً" ولكنه ليس "خطيراً جداً".