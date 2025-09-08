سقوط حكومة ماكرون للمرة الثالثة خلال نحو عام

قد يعجبك أيضًا -

خسر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومته الثانية في أقل من عام مساء الاثنين. تُستنزف الاضطرابات السياسية في البلاد مواردها المالية العامة. لا يزال الرئيس يتمتع بالسلطة القانونية للاعتراف بدولة فلسطينية، لكن ذلك يُقوّض شرعيته السياسية لاتخاذ مثل هذه الخطوات.

يأتي ذلك بعد أن فشل رئيس وزراء فرنسا، فرانسوا بايرو، في محاولة إنقاذ منصبه، عقب أن الجمعية الوطنية في البلاد أقالته في تصويت على الثقة. وقد حصلت الحكومة على دعم 364 نائباً في الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 مقعداً، ما اضطره إلى تقديم استقالته.

بايرو الذي تولى منصبه قبل تسعة أشهر فقط، هو حليف رئيسي لماكرون. قبل ذلك بعدة ساعات حاول إنقاذ منصبه ودعا إلى الوحدة في محاولة لكسب الدعم سواء لفترة ولايته كرئيس للوزراء أو لخطته الطموحة لكبح الإنفاق العام في فرنسا.

ادعى الزعيم المخلوع أن عجز الموازنة العامة المتنامي في فرنسا يُهدد مستقبل ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. وقال: "ستُثقل ديون البلاد كاهل الأجيال القادمة، وستتركها عُرضةً للدائنين الأجانب". وأضاف: "بلدنا يعمل، ويظن أنه يزداد ثراءً، لكنه ليس كذلك".

واقترح بايرو خفضًا هائلًا في الإنفاق قدره 44 مليار يورو (38.1 مليار جنيه إسترليني) بحلول عام 2026. لكن خطته - التي تضمنت إلغاء عطلتين رسميتين - لاقت انتقادات شديدة من خصومه السياسيين، الذين رأوا فيها فرصة ذهبية لإسقاطه. وقال بعد إقالته: "بلدنا بحاجة ماسة إلى الوضوح، وهو بأمسّ الحاجة إلى الوحدة. لكن الانقسام هو الذي يُهدد بالهيمنة، ويهدد صورته وسمعته".

وكان سلف بايرو هو ميشيل بارنييه، الذي شغل المنصب لمدة ثلاثة أشهر تقريبا، وقبله غابرييل أتال، رئيس الوزراء اليهودي الذي طلب الاستقالة من المنصب - لكن ماكرون لم يوافق عليه، مشيرا إلى الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار في فرنسا.