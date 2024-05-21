محاكمة "انقلاب ألمانيا": أمير وجنود سابقون يواجهون اتهامات بالتخطيط لانقلاب

مثل أمير ونائبة سابقة وعسكريون سابقون في الجيش في محكمة فرانكفورت، الثلاثاء، ليحاكموا بتهمة تدبير انقلاب مدفوع بنظرية مؤامرة لمهاجمة برلمان ألمانيا وإطاحة الحكومة.

وهذه المحاكمة غير المسبوقة في تاريخ ألمانيا الحديث أمام محكمة فرانكفورت هي الثانية في هذه القضية التي تشمل شبكة مسلّحة من 26 مشتبهاً بهم، وأثار الكشف عنها نهاية عام 2022 صدمة في البلاد.

وبين الأشخاص التسعة الذين سيمثلون في قفص الاتهام الثلاثاء الرؤوس المدبرة المفترضة للمجموعة التي تغذيها أيديولوجيات تآمرية واليمين المتطرف.

وخطّطت هذه المجموعة لاقتحام مجلس النواب في برلين "بوندستاغ"، واحتجاز نواب وإطاحة الحكومة. ومثلت القاضية والنائبة السابقة عن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بيرغيت مالساك-فينكمان الموقوفة منذ محاولة الانقلاب في ديسمبر/ كانون الأول 2022، أمام المحكمة مع هاينريش الثالث عشر المعروف بالأمير رويس والمتهم بأنه المحرض الرئيسي على محاولة الانقلاب.

ويحاكم المتّهمون بـ"الانتساب إلى مجموعة إرهابية وضعت لنفسها هدف القضاء على نظام الدولة بالقوة" و"التحضير لعمل من أعمال الخيانة العظمى".

وعقدت محاكمة أولى نهاية إبريل/ نيسان، وسط إجراءات أمنية مشددة، ضد تسعة أعضاء آخرين في المجموعة في شتوتغارت (جنوب غرب). وستتم محاكمة بقية أعضائها في ميونخ اعتباراً من 18 يونيو/ حزيران.