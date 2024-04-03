شرطة لندن: مهاجمو مقدم الاخبار الإيراني المعارض فروا من البلاد بعد ساعات من الهجوم

كشفت الشرطة البريطانية الثلاثاء أن المشتبهين الثلاثة بطعن الصحافي الإيراني بوريا زراعتي المعارض للنظام الإيراني ويعمل مقدما في قناة "ايران انترناشيونال" الإيرانية التي تبث من العاصمة البريطانية لندن فروا من الأراضي البريطانية بعد ساعات من الهجوم.

ويشار الى أن الجمهورية الإسلامية سارعت بإصدار بيان نهاية الأسبوع الماضي بأنها أرسلت المهاجمين، حيث نسبت العديد من المؤامرات للمساس بالعاملين في القناة خلال السنوات الأخيرة لإيران والتي تعتبرها منظمة إرهابية.

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وتعرض زراعتي (36 عاما) للطعن في ساقه بعد ظهر الجمعة خارج منزله في ويمبلدون، حيث انقض عليه مهاجمان بالقرب من المنزل وهاجماه، وكان شريك ثالث ينتظرهما في سيارة من طراز مازدا 3 والتي فروا بها، وعثر على السيارة بعد تركها في وقت لاحق، كما نشر زرآتي صورة له من داخل المستشفى توثق تعافيه.

وأعلن دومينيك مورفي، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، المكلفة بالتحقيق: "توصلنا إلى نتيجة مفادها أنه بعد أن تركوا سيارة الهروب، توجه المشتبه بهم مباشرة إلى مطار هيثرو وغادروا المملكة المتحدة". "نحن نعمل مع شركاء دوليين للحصول على مزيد من التفاصيل."