شرطة لندن: مهاجمو مقدم الاخبار الإيراني المعارض فروا من البلاد بعد ساعات من الهجوم

كشفت الشرطة البريطانية الثلاثاء أن المشتبهين الثلاثة بطعن الصحافي الإيراني بوريا زراعتي المعارض للنظام الإيراني ويعمل مقدما في قناة "ايران انترناشيونال" الإيرانية التي تبث من العاصمة البريطانية لندن فروا من الأراضي البريطانية بعد ساعات من الهجوم.

ويشار الى أن الجمهورية الإسلامية سارعت بإصدار بيان نهاية الأسبوع الماضي بأنها أرسلت المهاجمين، حيث نسبت العديد من المؤامرات للمساس بالعاملين في القناة خلال السنوات الأخيرة لإيران والتي تعتبرها منظمة إرهابية.

