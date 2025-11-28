في انتظار موافقة البرلمان: ألمانيا تخصص نحو 3 مليارات يورو لتعزيز الإنفاق الدفاعي

تشمل طائرات مسيّرة، وبنادق، وصواريخ، أغلبها تعتمد على الشركات الدفاعية المصنعة محلياً، يعتزم المشرعون الألمان التصويت على مشروع قرار لتعزيز الإنفاق الدفاعي بدعم يبلغ 2.9 مليار يورو على 11 عقداً من المشتريات العسكرية، حسبما أوردت "بلومبرغ". ومن المتوقع أن يوافق المشرعون على المشتريات في اجتماع مغلق الأسبوع الوشيك.

وطلبت وزارة الدفاع الألمانية من البرلمان الموافقة على الطلبات، بما في ذلك شراء ما يصل إلى 250 ألف بندقية هجومية من طراز G95 تصنعها شركة Heckler & Koch (هيكلر آند كوخ) مقابل 765 مليون يورو، وفقاً لوثائق المشتريات التي اطلعت عليها "بلومبرغ".

وأطلقت ألمانيا حملة كبيرة لتحديث قواتها المسلحة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، وخصصت مئات المليارات لتعزيز الجاهزية الدفاعية. ويضم الجيش الألماني نحو 181 ألفاً و500 جندي في الخدمة الفعلية، وهو عدد أقلّ بكثير من هدفه البالغ 203 آلاف جندي بحلول عام 2031.

وتعهد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس، بأن تمتلك برلين أكبر جيش تقليدي في أوروبا، عبر الاستثمار في الطائرات المسيّرة الجديدة، والأقمار الاصطناعية، والقدرات الدفاعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتسعى الوزارة للحصول على ما يصل إلى 250 ألف وحدة استهداف بالليزر من Rheinmetall Electronics GmbH للبنادق، مقابل 490 مليون يورو، وفقاً للوثائق.