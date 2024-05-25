تقرير : حماس خططت لهجمات ضد السفارة الإسرائيلية في برلين

خططت حماس لارتكاب هجمات على السفارة الإسرائيلية في برلين وعلى قاعدة عسكرية أمريكية في ألمانيا، حسبما أفادت اليوم (السبت) صحيفة "فيلت أم سونتاج" الألمانية.

تم العثور على الأهداف في هاتف مشتبه به تم اعتقاله في برلين في كانون أول/ديسمبر ، واتهمته النيابة العامة بالبحث عن مواقع لإخفاء الأسلحة لصالح حماس، حسبما أفادت الشبكة ، واقتبست بمصادر في الخدمات الأمنية الألمانية.

وبحسب التحقيق، فإن النية كانت نقل مواد الأسلحة إلى برلين لتنفيذ هجمات محتملة - وجاء الأمر من القيادة العسكرية لحركة حماس في لبنان. وقال مسؤولون في أجهزة الأمن الألمانية للصحيفة إنه تم الكشف عن هوية الأهداف التي خطط المشتبهون لمهاجمتها بفضل المعلومات الموجودة على الهاتف الخليوي لعضو حماس المعتقل المولود في لبنان. وبحسب التقرير، تم العثور في الهاتف على خريطة للسفارة الإسرائيلية في برلين وكذلك للقاعدة الأمريكية نفسها في غربي ألمانيا.

وكجزء من القضية، تم اعتقال أربعة من نشطاء حماس في كانون أول/ديسمبر من العام الماضي - جميعهم ولدوا في لبنان - وكشف تحقيق الصحيفة أن اتصالات النشطاء الذين عاشوا في برلين مع مسؤولين عسكريين في لبنان كانت أوسع مما كان يُعتقد سابقًا. وبحسب التقرير، فقد تم التواصل مع مقر حماس في لبنان – في مدينة صور جنوب البلاد.

ويشار إلى أن ثلاثة من النشطاء اعتقلوا في ديسمبر/كانون الأول في برلين والرابع في روتردام، وسبق أن ترددت أنباء في الماضي عن محاولاتهم للعثور على مخابئ أسلحة مخبأة في أوروبا. ودفن أحدها تحت شجرة صنوبر في جنوب بلغاريا، واكتشفته الشرطة المحلية الشهر الماضي. وبحسب الشبهة، فإن نفس المستودع تم إخفاؤه قبل سنوات من قبل أحد عناصر الجناح العسكري لحركة حماس في لبنان، وقد جاء أحد العناصر الذين تم اعتقالهم حاليا إلى أوروبا للبحث عنه. وكشف التحقيق أنه لم يتم العثور بعد عن مستودع آخر للأسلحة، والذي من المحتمل أن يكون موجودا في بولندا