تقرير: اليونان تجري محادثات مع إسرائيل لتطوير أنظمة دفاع جوي في إطار صفقة ضخمة

ذكرت وكالة رويترز اليوم (الجمعة) أن اليونان تجري محادثات مع إسرائيل لتطوير أنظمة دفاع صاروخية ومضادة للطائرات بقيمة ملياري يورو، كجزء من جهد أوسع لتحديث الجيش اليوناني.

وبحسب التقرير، من المرجح أن تحاكي نفس الدفاعات نظام القبة الحديدية والأنظمة الأخرى التي تعترض الصواريخ القصيرة والطويلة المدى. ويُزعم أيضًا أن اليونان "حريصة" على الاستثمار في الأنظمة الدفاعية لمواكبة حلفائها في الناتو ومنافستها التاريخية تركيا، التي تعمل أيضًا على تطوير أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها.

roberto schmidt/AFP

وقال مصدر مطلع على الأمر لرويترز بعد إحاطة إعلامية مع وزير الدفاع اليوناني نيكوس داندياس: "الخطة هي إنشاء نظام متعدد الطبقات مضاد للطائرات والطائرات بدون طيار". وأضاف: "نحن نجري محادثات مع إسرائيل".

وأكد مسؤول آخر حجم الصفقة المحتملة، مشيراً إلى أن اليونان بحاجة إلى إنفاق 12.8 مليار يورو بحلول عام 2035 لتجديد مخزون الصيانة لدى الجيش.

IDF spokesperson

يعتبر الدفاع الجوي جزءًا من خطة المشتريات العسكرية للحكومة لمدة 10 سنوات في أثينا، والتي تتضمن شراء ما يصل إلى 40 طائرة مقاتلة جديدة من طراز F-35 وطائرات بدون طيار من الولايات المتحدة، وأربع فرقاطات من طراز Belhara وطائرات رافال من فرنسا. وقال وزير الدفاع داندياس "إن جهودنا تهدف إلى تحقيق انتقال سريع لقواتنا إلى القرن الحادي والعشرين".