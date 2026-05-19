كيف سيرد ترامب؟ أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الثلاثاء) أنها بدأت بمناورة نووية تستمر ثلاثة أيام، تشمل عشرات الآلاف من الجنود من عدة أقسام في الجيش، من منطقة لينينغراد ووسط البلاد، وسفن صواريخ وإطلاق صواريخ باليستية.

كما ذُكر، ووفقاً للتقرير، هناك أكثر من 64 ألف جندي يشاركون في التمرين النووي، وأكثر من 7,800 قطعة سلاح. كما جاء في البيان أن التمرين يشارك فيه أكثر من 200 قاذفة صواريخ، 140 طائرة، 73 سفينة و13 غواصة، من بينها ثماني غواصات نووية إستراتيجية.

في وزارة الدفاع الروسية وصفوا التمرين بأنه "استعداد لاستخدام القوة النووية في حال حدوث تصعيد أمني". بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضاً تدريب على استخدام السلاح النووي التكتيكي الروسي المنتشر في بيلاروس.

وفي هذا السياق، أفادت وكالة الأنباء "رويترز" أن الصين دربت سراً في العام الماضي نحو 200 جندي من الجيش الروسي. ووفقاً للتقرير، الذي يستند إلى ثلاث وكالات استخبارات أوروبية بالإضافة إلى وثائق حصلت عليها رويترز، فإن بعض هؤلاء المقاتلين تمكنوا من العودة للقتال في أوكرانيا.

وفقًا للتقرير، شملت هذه التدريبات السرية أساسًا استخدام الطائرات المسيرة، وظهرت في اتفاق تم توقيعه بين ضباط كبار من الدولتين في صيف 2025. في الوثيقة، التي وصلت إلى رويترز، كُتب أن حوالي 200 جندي روسي سيتلقون تدريبات في منشآت عسكرية في أماكن مثل بكين ومدينة نانجينغ في الشرق. كما ذُكر أن مئات الجنود الصينيين سيخضعون لتدريبات في منشآت عسكرية في روسيا.

مصدر استخباراتي أشار إلى أن تدريب عسكريين سيقاتلون في أوكرانيا يسمح للصين بتورط على مستوى أعلى في المعركة في أوروبا مقارنة بما كان لها حتى الآن.

كما هو معلوم، رغم أن الدولتين أجريتا عدة مناورات عسكرية مشتركة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، إلا أن بكين ادعت مرارًا وتكرارًا أنها محايدة، بل وقدمت نفسها كوسيط.