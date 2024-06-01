بعر "إشهار سلاح" .. الحكومة البريطانية تنهي مهمة سفيرها في المكسيك

كشفت الحكومة البريطانية أنها اتخذت "إجراءً مناسباً" بحق سفيرها في المكسيك، في أعقاب تقارير صحافية عن إقالته من منصبه بعدما شهر سلاحاً داخل سيارة يستقلها موظفون في السفارة.

وقالت الحكومة إنها اتخذت إجراء بحق السفير جون بنجامين، من دون أن تؤكد ما إذا كان قد أقيل من منصبه.

ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" Financial Times البريطانية عن أشخاص مطلعين على هذه المسألة لم تكشف هوياتهم، أن "بنجامين أقيل من منصبه كسفير بعيد الحادثة في أبريل".

وأوضحت أن الحادثة وقعت أثناء زيارة عمل للسفير إلى شمال غرب المكسيك حيث تنشط العصابات المرتبطة بالمخدرات، لافتة إلى أن المسؤولين الأجانب يتنقلون غالباً برفقة حراس شخصيين لدى زيارتهم مناطق خطرة في البلاد.

وأظهر مقطع مصوّر تم تداوله على منصة "إكس" هذا الأسبوع، ما يعتقد أنها اللحظة التي قام فيها بنجامين ممازحاً، بشهر سلاح في وجه أحد الأشخاص الجالسين في المقعد الخلفي.

وقالت "فاينانشيال تايمز" إن الشخص الذي كان وجهه مموّهاً في المقطع المصوّر، هو موظف محلي في السفارة.