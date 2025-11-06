ملك إسبانيا السابق يكشف: هكذا أطلقت النار وقتلت أخي الصغير

ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس، الذي تنازل عن العرش في عام 2014 ويعيش حالياً في المنفى بدبي بسبب مزاعم بالفساد، كشف في كتاب نُشر أمس (الأربعاء) كيف أطلق النار عن طريق الخطأ وقتل شقيقه الأصغر، بينما كانا يلعبان بمسدس قبل نحو سبعين عاماً.

امتنع خوان كارلوس، البالغ اليوم 87 عامًا، امتنعالسنوات عن التحدث عن المأساة التي وقعت عندما كان في الثامنة عشرة من عمره، والآن كتب أنه هو وأخوه، الأمير ألفونسو الذي قُتل وهو في الرابعة عشرة من عمره، كانا يلعبان بمسدس بعد أن أخرجا المخزن - لكنهما لم يعرفا أن هناك رصاصة بقيت في الحجرة.

في كتابه يصف كيف كان الاثنان يلعبان في غرفة في الطابق العلوي بمسدس عيار 0.22. في فصل من صفحتين فقط بعنوان "المأساة"، أوضح خوان كارلوس أن مشط المسدس تم إزالته، ولذلك اعتقد أنه لا يوجد خطر. "لم يكن لدينا أي فكرة أن هناك رصاصة بقيت في بيت النار"، كتب الملك السابق، "انطلقت رصاصة في الهواء، اصطدمت وأصابت أخي في جبهته. توفي بين ذراعي والدنا".