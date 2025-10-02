جهاد الشامي هو منفذ هجوم كنيس مانشستر في يوم الغفران

أفادت وسائل إعلام بريطانية أن منفذ الهجوم ضد المصلين في كنيس "هيتون بارك هيبرو كونغريغيشن" في مانشستر، هو جهاد الشامي مواطن بريطاني يبلغ من العمر 35 عاما، من أصول سورية، قتل برصاص الشرطة بعد لحظات من مهاجمته المصلين في الكنيس في مانشستر قبيل الساعة 9:30 صباحًا.

Justine GERARDY / AFPTV / AFP

قُتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة في هجوم الدهس والسكين، الذي وقع في يوم الغفران، أقدس يوم في التقويم اليهودي. وتمكنت الشرطة من إطلاق النار على المشتبه في غضون سبع دقائق من أول اتصال بخدمات الطوارئ، وأُلقي القبض على شخصين خلال ذلك على خلفية الهجوم.

قالت جارة منزل في لانغلي كريسنت، بريستويتش، داهمته الشرطة البريطانية، والذي يبدو أنه مبنى تابع للمجلس، إنها تعرفت على من يقيم به من خلال صور مهاجم الكنيس.

وأضافت الجارة خلال حديثها من صحيفة التلغراف: "لقد عاش هنا 10 سنوات من دون زوجة أو أولاد على ما يبدو. لم يكن يتحدث مع أحد من الجيران. عرفته من الصور، وعرفت سيارته الصغيرة الكيا لأنه كان يوقفها دائمًا بشكل سيء قرب منزلنا. كنت أراه يتجول ببيجاما وصنادل ويحمل كيس تسوق. كان ذا بنية قوية ويحتفظ بأثقال رياضية في المرأب، كنت أراها هناك".

مقاطع فيديو على وسائل التواصل أظهرت ضباط شرطة مسلحين يحيطون برجل ملقى على الأرض ويصرخون بالناس: "ابتعدوا، لديه قنبلة". وبعد لحظات حاول الرجل النهوض، فوجهوا له تحذيرًا وأطلقوا النار.