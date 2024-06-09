اليمين المتطرف يكتسح انتخابات البرلمان الأوروبي ويحدث زلزالا سياسيا بعدد من الدول

دراما في فرنسا بعد انتهاء انتخابات البرلمان الأوروبي: أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون الأحد عن حل الجمعية الوطنية، ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة للبرلمان الفرنسي، من أجل كسب ثقة الجمهور. واقترح ماكرون إجراء هذه الانتخابات بالفعل في 20 حزيران/يونيو.

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وبحسب استطلاعات الرأي المنشورة في فرنسا، حصل حزب "الاتحاد الوطني" اليميني بزعامة مارين لوبان على 33% من الأصوات، في حين حصلت كتلة الوسط المرتبطة بماكرون على 14% فقط من الأصوات. وقال ماكرون: "نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي ليست جيدة لحكومتي، وصعود القوميين يشكل خطرا على أمتنا وعلى أوروبا". وتابع "لا أستطيع التظاهر وكأن شيئا لم يحدث."

من جانبه ،أعلن رئيس حكومة بلجيكا، ألكسندر دي كرو، أنه سيستقيل من منصبه بعد نتائج الانتخابات الأوروبية. كان ذلك بعد هزيمة حزبه الليبراليين والديمقراطيين الفلمنكيين في الانتخابات الأوروبية. وأعلن دي كرو "غدا سأستقيل من منصب رئيس الحكومة". وجاء التحالف الفلمنكي الجديد اليميني في المركز الأول بنسبة 22%، وحزب فلامس بيلانج (يمين متطرف) في المركز الثاني بنسبة 17.5%.

وحقق اليمين المتطرف مكاسب في دول رئيسية أخرى، بما في ذلك ألمانيا والنمسا والبرتغال. وفي ألمانيا، حقق حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف إنجازاً غير مسبوق له، حيث حصل على 16% من الأصوات، وهو الحزب الثاني بعد الحزب الديمقراطي المسيحي الذي حصل على 30% من الأصوات. ولم تحصل أحزاب الائتلاف الحالي في ألمانيا مجتمعة إلا على نحو ثلث الأصوات.

وحصل حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف، برئاسة رئيسة الوزراء الحالية جيورجيا مالوني، على ما بين 26 إلى 30 في المائة من الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي. وجاء حزب المعارضة الديمقراطي من يسار الوسط في المركز الثاني بنسبة 21 إلى 25 في المائة، جاء هذا وفقا لنتائج عينات انتخابية.

ويبدو أن تشكيل البرلمان الأوروبي سيبدو على النحو التالي: كتلة يمين الوسط ستواصل الاستمرار في الصدارة بـ 181 مقعدا، وكتلة يسار الوسط بـ 135 مقعدا، وكتلة الوسط بـ 82 مقعدا، وكتلة اليمين المعارضة للاندماج مع 71 مقعداً، الكتلة الشعبوية القومية/اليمين المتطرف بـ 62 مقعداً؛ وحصل غير الحزبيين على 51 مقعدا.

يضم البرلمان الأوروبي 720 مقعدًا، ويشترط وجود 361 مقعدًا للحصول على الأغلبية. وهذا يعني، في كل الأحوال، أن الوحدة بين يمين الوسط ويسار الوسط لن تكون كافية لتشكيل أغلبية