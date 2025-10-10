إحباط مخطط لاغتيال رئيس الوزراء البلجيكي

كشفت السلطات البلجيكية، اليوم الجمعة، عن اعتقال ثلاثة شبان من أنتوير "للاشتباه في تخطيطهم لتنفيذ هجوم إرهابي على نمط الجهاد واغتيال رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفار"، وأُلقي القبض على المشتبه بهم، المولودين في أعوام 2001 و2002 و2007، خلال مداهمات نفذتها السلطات الأمنية، وفُتحت تحقيقات ضدهم بتهمة الشروع في القتل والانضمام إلى منظمة إرهابية.

وعُثر في المداهمات على أشياء منها، "جسم يشبه عبوة ناسفة بدائية الصنع، وحقيبة بها كرات معدنية (يمكن أن تُستخدم كشظايا قاتلة في الانفجار)، وطابعة ثلاثية الأبعاد يُعتقد أنها استُخدمت لإنتاج مكونات الهجوم، بالإضافة إلى معدات لتجميع قنبلة اعتراضية على طائرة مسيرة. ووفقًا للسلطات، تضمنت الخطة استخدام طائرة مسيرة مفخخة - وهي طريقة شائعة في العمليات الإرهابية في مناطق النزاع - مما يشير إلى درجة عالية من التعقيد.

خلال العملية، أُخلي السكان مؤقتًا من المنطقة خوفًا من وقوع انفجار. ويجري التحقيق حاليًا قاضٍ متخصص في قضايا الإرهاب، وسيتم اليوم تقديم اثنين من المشتبه بهم لمزيد من الاحتجاز، بينما أُطلق سراح المشتبه به البالغ من العمر 17 عامًا في هذه المرحلة.