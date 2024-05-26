إصابة 12 شخصاً على رحلة للخطوط الجوية القطرية متوجهة إلى دبلن

أصيب اثنا عشر شخصًا كانوا على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى دبلن خلال مرورها بمطبات هوائية شديدة ، حسبما أفاد مطار دبلن يوم الأحد.

وعلى الرغم من الاضطرابات الجوية والمطبات الهوائية، هبطت الطائرة بسلام وفي الموعد المحدد.

هبطت الرحلة QR017، وهي طائرة بوينج 787 دريملاينر، قبل الساعة الواحدة ظهرًا بقليل. بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش).

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وقال مطار دبلن في بيان :""عند الهبوط، استقبلت الطائرة خدمات الطوارئ، بما في ذلك شرطة المطار وقسم الإطفاء والإنقاذ". وأضاف أنه تم التبليغ عن "إصابة ستة ركاب وستة ممن أفراد الطاقم (إجمالي 12) كانوا على متن الطائرة وذلك بعد أن تعرضت الطائرة لمطبات جوية خلال تحليقها فوق تركيا"..

يأتي هذا الحادث في أعقاب حدث يرتبط بمطبات هوائية شديد آخر مرتبط برحلة الخطوط الجوية السنغافورية.

قبل خمسة أيام فقط، اضطرت رحلة جوية من لندن إلى سنغافورة إلى الهبوط اضطراريا في بانكوك بعد أن واجهت مطبات هوائية شديدة. وأدى ذلك الحادث إلى وفاة رجل بريطاني يبلغ من العمر 73 عاما وبقاء 20 آخرين في العناية المركزة.

PASCAL PAVANI (AFP)

تعد الحوادث المرتبطة بالاضطرابات الجوية والمطبات الهوائية هي النوع الأكثر شيوعًا لحوادث الطيران، وفقًا لدراسة أجراها المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل (NTSB) عام 2021.

ومن عام 2009 إلى عام 2018، شكلت حوادث المطبات الهوائية أكثر من ثلث حوادث الطيران المبلغ عنها. وفي حين أن معظم هذه الحوادث أدت إلى إصابات خطيرة، إلا أنها لم تسبب عادة أي أضرار هيكلية للطائرة..