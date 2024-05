إصابة 12 شخصاً على رحلة للخطوط الجوية القطرية متوجهة إلى دبلن

أصيب اثنا عشر شخصًا كانوا على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى دبلن خلال مرورها بمطبات هوائية شديدة ، حسبما أفاد مطار دبلن يوم الأحد.

وعلى الرغم من الاضطرابات الجوية والمطبات الهوائية، هبطت الطائرة بسلام وفي الموعد المحدد.

هبطت الرحلة QR017، وهي طائرة بوينج 787 دريملاينر، قبل الساعة الواحدة ظهرًا بقليل. بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش).

https://twitter.com/i/web/status/1794732309314257127