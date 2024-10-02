الدنمارك: انفجاران قرب السفارة الإسرائيلية في كوبنهاجن

أعلنت الشرطة الدنماركية، صباح اليوم (الأربعاء)، أنها فتحت تحقيقا عقب سماع انفجارين بالقرب من السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن. وبحسب الشرطة المحلية، لم تقع إصابات في الحادث.

وقالت شرطة كوبنهاغن على مواقع التواصل الاجتماعي: "لم يصب أحد، ونجري تحقيقا أوليا في مكان الحادث، ويجري التحقيق في وجود صلة محتملة بالسفارة الإسرائيلية الموجودة في المنطقة".

وأضافت الشرطة المحلية أنها ستواصل تحديث التطورات. وقالت وزارة الخارجية: " السفارة كانت مغلقة وجميع موظفي السفارة بخير ولم تلحق أي أضرار بالمبنى. ويتم التحقيق في الحادث والتعامل معه من قبل السلطات الدنماركية".