الدنمارك: انفجاران قرب السفارة الإسرائيلية في كوبنهاجن
أعلنت الشرطة الدنماركية أنها فتحت تحقيقا بعد سماع دوي انفجارين بالقرب من السفارة الإسرائيلية • وزارة الخارجية: "السفارة مغلقة وجميع موظفي السفارة بخير ولم تحدث أي أضرار بالمبنى"
i24NEWS
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أعلنت الشرطة الدنماركية، صباح اليوم (الأربعاء)، أنها فتحت تحقيقا عقب سماع انفجارين بالقرب من السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن. وبحسب الشرطة المحلية، لم تقع إصابات في الحادث.
وقالت شرطة كوبنهاغن على مواقع التواصل الاجتماعي: "لم يصب أحد، ونجري تحقيقا أوليا في مكان الحادث، ويجري التحقيق في وجود صلة محتملة بالسفارة الإسرائيلية الموجودة في المنطقة".
وأضافت الشرطة المحلية أنها ستواصل تحديث التطورات. وقالت وزارة الخارجية: " السفارة كانت مغلقة وجميع موظفي السفارة بخير ولم تلحق أي أضرار بالمبنى. ويتم التحقيق في الحادث والتعامل معه من قبل السلطات الدنماركية".
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