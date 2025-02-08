هذه هي العقوبات التي فرضتها واشنطن على كريم خان

ذكرت وكالة رويترز للأنباء، اليوم (السبت)، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، هو أول المتأثرين بالعقوبات الاقتصادية وقيود التأشيرات التي أقرها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وتشمل العقوبات المفروضة على خان تجميد الأصول الأمريكية ومنعه وعائلاته من زيارة الولايات المتحدة. كما وجه الأمر التنفيذي وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية ماركو روبيو، بتقديم تقرير في غضون 60 يومًا لتسمية الأشخاص الإضافيين الذين يجب فرض عقوبات عليهم.

وظهر اسم خان، وهو مواطن بريطاني، في ملحق - لم يُنشر بعد - لأمر تنفيذي وقعه ترامب في اليوم السابق. وقد ادعى ذلك مسؤول كبير في المحكمة ومصدر آخر أطلع عليه مسؤولون حكوميون أمريكيون.

ROBERTO SCHMIDT / AFP

ووقع ترامب على أمر بفرض عقوبات على محكمة الجنائيات الدولية في لاهاي "بعد أنشطة الجيش الإسرائيلية، وحلفاء آخرين". إضافة الى ذلك مرر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون فرض عقوبات على موظفين في المحكمة الجنائية الدولية، وهاجم الإجراءات التي اتخذتها لمحكمة ضد مسؤولين إسرائيليين.