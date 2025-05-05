مبادرة البابا الإنسانية الأخيرة التي قدمها إلى أطفال غزة

أمر الحبر الأعظم البابا فرانسيس قبل وفاته بتقديم مبادرة إنسانية إلى أطفال غزة، حيث طلب تحويل سيارته المتنقلة إلى وحدة صحية متنقلة.

ووفقا لموقع المنظمة الإنسانية "كاريتاس" Caritas أمر البابا فرانسيس خلال الأشهر الأخيرة المنظمة الإنسانية بتحويل سيارته المتنقلة الى وحدة صحية متنقلة لأطفال غزة.

وتهدف المبادرة هو حماية الحقوق الأساسية وكرامة الأطفال. وتم إعادة بناء سيارته من جديد، وتم نشر الصور الأولى من المشروع.

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قبل وفاته، وضع البابا فرنسيس سيارته البابوية المتنقلة تحت تصرف مؤسسة كاريتاس القدس، التي تعمل الآن على تحويلها إلى وحدة صحية متنقلة للأطفال. وعندما يتم إعادة فتح الممر الإنساني إلى غزة، فإنها ستكون جاهزة لتقديم الرعاية الطبية الأساسية للأطفال في غزة.