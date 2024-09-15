طقس فوضوي في أوروبا: قتلى نتيجة الفيضانات وتضرر آلاف المنازل

تسببت الكتل الهوائية القطبية الشمالية بفوضى مناخية في جميع أنحاء أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتم إجلاء العديد من المواطنين من منازلهم في مناطق مختلفة في جميع أنحاء رومانيا وجمهورية التشيك وبولندا والنمسا وألمانيا وسلوفاكيا والمجر.

وفي رومانيا، قُتل أربعة أشخاص في أعقاب عواصف شديدة تسببت في هطول أمطار غزيرة لم يسبق لها مثيل، ودُمر أكثر من 5000 منزل، وتم إجلاء أكثر من 250 شخصًا.

ويأتي الطقس العاصف عندما تستعد عدة دول أخرى في أوروبا الوسطى لمواجهة فيضانات شديدة. وفي جمهورية التشيك، وصلت مياه الأنهار إلى مستويات عالية بشكل خطير في عشرات المناطق، مما دفع السلطات إلى إجلاء مئات الأشخاص، بما في ذلك من مستشفى في مدينة برنو، ثاني أكبر مدينة، هربًا من الفيضانات العارمة. وفقد رجل يبلغ من العمر 54 عاما، وجرفت السيارة ثلاثة آخرين وتم إنقاذهم. وحذرت البلاد من أن مثل هذه "الفيضانات الشديدة" لا تحدث إلا مرة واحدة كل قرن.

وفي النمسا المجاورة، أعلنت السلطات مقاطعة النمسا السفلى "مناطق كوارث" وبدأت في إجلاء السكان. كما تسببت الأمطار في ارتفاع حاد في منسوب المياه في نهر الدانوب في العاصمة فيينا.

وفي بولندا، تم إجلاء عشرات الأشخاص كإجراء احترازي من قريتين قرب بلدة نيسا القريبة من فروتسواف في جنوب البلاد، بعد أن حذر خبراء الأرصاد الجوية من هطول أمطار غير مسبوقة. وناشدت السلطات البولندية السكان تخزين المواد الغذائية والاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي.