قبل افتتاح أولمبياد باريس 2024: الرئيس الفرنسي يلتقي نظيره الإسرائيلي في قصر الإليزيه

التقى الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والإسرائيلي إيتسحاق هرتسوغ في قصر الإليزيه، قبل ساعات قليلة من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس. وشكرهرتسوغ نظيره على “جهوده في مكافحة معاداة السامية”، بحسب بيان صادر عن مكتب هرتسوغ.

كما سلط الضوء على "مساهمة الرئيس الفرنسي في ضمان قدرة الوفد الإسرائيلي الممتاز على المنافسة بفخر ونزاهة في الألعاب الأولمبية". وحصل كل من الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني على حماية إضافية. يشمل النظام الأمني ​​للرياضيين الإسرائيليين الـ 88 ضباطًا فرنسيين وعملاء الشاباك.

وقال بيان مكتب هرتسوغ:"إن دولة إسرائيل فخورة بالمشاركة في الألعاب الأولمبية ورفع علمها على هذه الساحة العالمية الهامة مع كل قفزة وخطوة، ومع كل ركلة ورفعة وضربة - نحن نقف مع أبنائنا وبناتنا الذين هم في الخطوط الأمامية وإننا نقف إلى جانب أولئك الذين نزحوا من منازلهم في شمال وجنوب البلاد، ونواصل المطالبة بالإفراج الفوري عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس".