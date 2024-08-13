بوتين للرئيس الفلسطيني: "نقوم بكل شيء لدعم الشعب الفلسطيني في ظل الأزمة الإنسانية"

بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الثلاثاء)، برئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، في منزل بوتين في نوفو أوجريفو غرب موسكو. وقال بوتين خلال اللقاء إن: "روسيا الاتحادية تبذل كل ما في وسعها لدعم الشعب الفلسطيني في ظل الكارثة الإنسانية التي وقعت في فلسطين".

وقال بوتين: "نحن لن نبقى غير مبالين بما يحدث في الشرق الأوسط، وما يحدث في فلسطين. لدينا علاقات قديمة مع العالم العربي بشكل عام ومع فلسطين بشكل خاص، ونحن نفعل كل شيء من جانبنا. لدعم الشعب الفلسطيني، أرسلنا 700 طن من المساعدات من كل نوع، ونحاول استغلال كافة الإمكانيات المتاحة لدعم الشعب الفلسطيني، ونشعر بالقلق إزاء عدد الضحايا من السكان المدنيين في قطاع غزة".

وناقش الطرفان القضايا الراهنة للتعاون الثنائي، كما ناقشا الوضع في الشرق الأوسط في أعقاب تفاقم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والأزمة الإنسانية في قطاع غزة. ولا يعقد اللقاء فقط على خلفية العملية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، بل أيضا على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

Tass/ruptly

وحضر اللقاء من الجانب الروسي أيضا وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشكوف، ورئيس المديرية العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية - نائب رئيس هيئة الأركان العامة إيغور كوستيوكوف، ممثل روسيا لدى السلطة الفلسطينية غوتشا بواتشيدزه ورئيس وزارة العمل أنطون كوتياكوف الذي يرأس القسم الروسي في اللجنة الحكومية الثنائية للتعاون التجاري والاقتصادي. وعن الجانب الفلسطيني حضر وزير الشؤون المدنية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، والسفير الفلسطيني لدى روسيا الاتحادية، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدبلوماسية.