الاتحاد الأوروبي: "لا الاتحاد الأوروبي ولا أي من دوله الأعضاء يعترفون بـ”الجمهورية الصحراوية”التي تقودها البوليساريو

جدد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، على أنه "لا الاتحاد الأوروبي ولا أي من دوله الأعضاء يعترفون بـ’الجمهورية الصحراوية’ التي تقودها جبهة البوليساريو، وتابع “الاجتماعات الوزارية بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي تنظم وترأس بشكل مشترك من قبل الاتحادين، وبالتالي فإن أي حضور محتمل لهذا الكيان يقع على عاتق الاتحاد الإفريقي"، نافيا بذلك أن يكون الاتحاد الأوروبي قد وجه دعوة “للجمهورية الصحراوية” المزعومة لحضور هذا الاجتماع الوزاري.

كما حرص المتحدث الأوروبي، على التأكيد على أن “موقف الاتحاد الأوروبي معروف جيدا: لا الاتحاد ولا أي من دوله الأعضاء يعترفون بـ ‘الجمهورية الصحراوية’ المزعومة”، واضاف “أي حضور محتمل لهذا الكيان في الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على هذا الموقف”.

وحسب ما أفادت به وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن "هذا التصريح جاء ردا على سؤال بشأن الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي المزمع عقده الأربعاء المقبل في بروكسيل.

وفي السياق دمرت طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية، سيارة رباعية الدفع تابعة لجبهة البوليساريو، كانت محمّلة بقذائف “غراد”، أثناء محاولتها التسلل إلى المنطقة العازلة قرب المحبس، شمال شرق الصحراء المغربية. وبحسب مصادر مطلعة، فإن العملية النوعية أسفرت عن تدمير السيارة بشكل كامل ومقتل كل من كان على متنها من عناصر البوليساريو.

ولم تعلق حتى حدود اللحظة جبهة البوليساريو الانفصالية على الضربة المغربية، التي جددت التأكيد على الحزم العسكري المغربي في مواجهة التهديدات الإرهابية العابرة للحدود.