هل رئيس الشاباك الأسبق يعقوف بيري هو الذي يقف خلف قضية اختطاف الأطفال في ألمانيا؟

يواجه رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي السابق، يعقوب بيري، قضية قانونية في ألمانيا تتعلق باختطاف أطفال وريثة "إمبراطورية شرائح اللحم" كريستينا بلوك: وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم (السبت) أن الأطفال، كلارا (13 عاما آنذاك) وثيودور (10 أعوام)، احتجزا بشكل غير قانوني من قبل والدهما في الدنمارك.

وفقًا لصحيفة بيلد، كُشف خلال المحاكمة أن المحقق السري السابق فيرنر موس أرسل رسائل إلى المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور في يناير/كانون الثاني 2025، ذكر فيها أن أوغست هينينج، الرئيس السابق لجهاز المخابرات الاتحادي، أمر يعقوف بيري بتشكيل فريق اختطاف إسرائيلي. وكان بيري مستعدًا لاحقًا - في ظل حماية سرية - للإدلاء بشهادته أمام مدعٍ عام ألماني حول دور هينينج.

خلال المحاكمة، سأل محامي الأب، فيليب فون دير ميدن، كريستينا بلوك إن كانت تعرف بيري، وذكر مبلغ سبعة ملايين يورو مزعومًا لمجموعة CGI، وهي شركة الأمن التابعة لبيري. رفضت بلوك التعليق، بينما نفى هينينج هذه الادعاءات وقدم لائحة اتهام ضد ماوس لتقديمها.

أفادت صحيفة بيلد أن بيري لم يُجب على استفساراتهم، وذكرت زوجته أنه كان في عيادة. أوضح زفيكا نيف، الرئيس التنفيذي لشركة CGI: "لا علاقة لنا بهذه القصة". ورفض متحدث باسم جهاز المخابرات الألماني (BND) التعليق على نتائج التحقيق أو أنشطة الاستخبارات.

بيري ليست غريبة على النشاط في ألمانيا: ففي عام ٢٠١٩، تتبعت CGI لصوص المجوهرات من متحف "الخزنة الخضراء" في دريسدن، وقدم بيري معلومات قيّمة، ولكن في سرية تامة.

بالتوازي مع محاكمة الاختطاف، تُدار قضية الحضانة ضد الأب في الدنمارك. الأحكام المحلية لم تسمح بإعادة الأطفال إلى هامبورغ، بسبب قوانين الدنمارك التي تحمي رغبة الأطفال وعدم تنفيذ قرارات الحضانة الخارجية.