بعد "تحذير ملموس": وزير إسرائيلي يلغي زيارته الى بلجيكا
اضطر وزير الشتات إلى الإعلان عن إلغاء الزيارة المقررة إلى البرلمان الأوروبي في بروكسل. وفقًا لمجلس الأمن القومي تم تعريف بلجيكا عند مستوى التهديد 2، وذلك بسبب المخاوف من المظاهرات ومعاداة السامية
اضطر وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شكلي، اليوم (الأحد)، إلى إعلان إلغاء رحلته إلى البرلمان الأوروبي في بروكسل ببلجيكا، بناء على تعليمات مجلس الأمن القومي وعلى ضوء تحذيرات ملموسة.
وفقًا لمجلس الأمن القومي، يتم تصنيف بلجيكا بمستوى تهديد 2، مما يعني أنه قد يكون هناك تهديد ممكن في هذا البلد وبالتالي يتعين على الإسرائيليين الذين يزورونها اتخاذ تدابير احترازية مشددة.
كما ذكرنا، في أعقاب الحرب في غزة، هناك زيادة كبيرة في العداء تجاه الإسرائيليين واليهود في جميع أنحاء العالم. وفي البلدان التي لديها نفس مستوى التهديد مثل بلجيكا، يحذر مجلس الأمن القومي من الاحتجاجات والتحريض والحوادث التي تعرف بأنها معادية للسامية. كما أن هناك زيادة في دوافع جهات عدائية لإستهداف الإسرائيليين واليهود أينما كانوا.