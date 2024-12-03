"بسبب جرائم الحرب": المنظمة البلجيكية التي تطالب باعتقال الجنود الإسرائيليين

دعت مؤسسة هند رجب (HRF)، وهي منظمة فلسطينية تعمل في بلجيكا، هذا الأسبوع إلى اعتقال ثلاثة جنود من لواء ناحال، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بعد أن تم تداول صور للثلاثة يوم الخميس على شبكات التواصل الاجتماعي، مما قد يعرضهم للخطر أثناء زيارتهم لدول أجنبية أخرى.

تعمل المنظمة منذ فترة طويلة ضد إسرائيل، وقد قدمت مؤخرًا شكوى ضد جنود إضافيين في الجيش الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وتم تقديم الشكوى إلى 8 دول عبر سفاراتها في لاهاي ضد ما مجموعه 1000 جندي من الجيش الإسرائيلي، ومن بين هذه الدول: اسبانيا وايرلندا وجنوب أفريقيا. وتشمل لغة الشكوى "عددا كبيرا من الأشخاص ذوي الجنسية المزدوجة: 12 من فرنسا، و12 من الولايات المتحدة، و4 من كندا، و3 من بريطانيا ، و2 من هولندا". وذُكر أيضًا أن المنظمة تنوي العمل بنفس الطريقة ضد جنود إضافيين من الجيش الإسرائيلي.

تتم طريقة "جمع الأدلة" من خلال مراقبة الشبكات الاجتماعية. الكثير من الاتهامات لا تذكر تصرفات محددة للجنود، ولكنها تشير إلى وجود الجنود في غزة أو الضفة الغربية. تم تسجيل منظمة حقوق الإنسان رسميًا في بلجيكا في سبتمبر 2024، ويرأسها ذياب أبو جاجة.