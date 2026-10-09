روسيا ترفع الإنفاق العسكري إلى نحو 200 مليار دولار في 2026

تتجه روسيا إلى تسجيل مستوى قياسي جديد في الإنفاق العسكري خلال عام 2026، بعدما قرر الكرملين ضخ نحو 60 مليار دولار إضافية فوق المخصصات التي أقرت في الموازنة الأصلية، في مؤشر على استعداد موسكو لمواصلة الحرب في أوكرانيا في ظل تعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف القتال، وفق ما أوردته وكالة "بلومبرغ".

وبحسب مصدرين مطلعين على المناقشات الحكومية، من المتوقع أن يقترب الإنفاق الدفاعي الروسي من 17 تريليون روبل، أي نحو 199 مليار دولار، بنهاية العام، بزيادة تقارب 40% عن الخطة الأصلية التي أعلنتها الحكومة في نهاية 2025.

زيادة حادة في الإنفاق العسكري

ويماثل حجم الإنفاق المتوقع تقريباً المستوى المقرر للعام المقبل في مشروع الموازنة الروسية الجديدة، التي كشفت عنها الحكومة الأسبوع الماضي.

وتواصل روسيا توسيع قواتها وتطوير قدراتها العسكرية بالتزامن مع استمرار الحرب في أوكرانيا، فيما تعزز تعاونها العسكري مع كوريا الشمالية وتتسلم دفعات جديدة من مقاتلات "سو-57".

ويعكس مسار الإنفاق تحولاً واضحاً عن خطط العام الماضي، عندما كانت موسكو تعتزم إبطاء نمو الإنفاق العسكري بهدف خفض عجز الموازنة وإعادة بناء الاحتياطيات التي استنزفتها الحرب.

تراجع آمال التسوية مع أوكرانيا

وقبيل إقرار موازنة 2026، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأميركي دونالد ترامب في أنكوريج، وكان الكرملين يأمل آنذاك في إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا خلال العام التالي، بما يسمح بتجنب زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري.

لكن، وفق أحد المصادر المطلعة، خلص الكرملين بحلول يناير/كانون الثاني الماضي إلى أن التوصل إلى اتفاق مع كييف بات بعيداً، وأن الجهود الأميركية لم تحقق تقدماً كافياً.

وعقب ذلك، بدأت الحكومة الروسية في تسريع المدفوعات المقدمة إلى قطاع الصناعات الدفاعية وزيادة النفقات المرتبطة بالحرب منذ بداية العام، ما أدى إلى رفع تقديرات العجز في موازنة 2026 إلى أكثر من 7 تريليونات روبل، مقارنة بـ3.8 تريليون روبل في التقديرات الأصلية.

ووفق "بلومبرغ"، مولت الحكومة جزءاً من الإنفاق الإضافي من خلال زيادة الاقتراض المحلي وبيع الذهب.

الإنفاق العسكري يبقى مرتفعاً في السنوات المقبلة

وتتوقع خطط الموازنة تخصيص 17.1 تريليون روبل للإنفاق العسكري في عام 2027، قبل انخفاضه بشكل محدود إلى 16.6 تريليون روبل في 2028 و16.3 تريليون روبل في 2029.

ومع ذلك، قد يتجاوز الإنفاق الفعلي هذه المستهدفات أيضاً، في ظل تزايد الشكوك الروسية بشأن قدرة إدارة ترامب على التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بشروط تقبلها موسكو.

ولم ترد وزارة المالية الروسية على طلب للتعليق على هذه المعطيات، بحسب "بلومبرغ".

وفي محاولة للحفاظ على مستوى مرتفع من الإنفاق الدفاعي رغم الضغوط المالية الناتجة عن الحرب، تعتزم روسيا زيادة الضرائب وخفض بعض أوجه الإنفاق الحكومي الأخرى، وفق مسؤولين واقتصاديين.

بوتين يحذر أوروبا من مواجهة محتملة

ويتزامن تصاعد الإنفاق العسكري الروسي مع ارتفاع مستوى التوتر بين موسكو والعواصم الأوروبية.

وحذر بوتين الأسبوع الماضي مما وصفه بـ"الخطاب المتشدد" الصادر عن عدد من العواصم الأوروبية، مشيراً إلى التدريبات العسكرية في بحر البلطيق والتصريحات الأوروبية بشأن جيب كالينينغراد الروسي.

وقال الرئيس الروسي إن موسكو لا تخطط لمهاجمة أوروبا، لكنه حذر من أن أي هجوم مباشر على الأراضي الروسية سيجبر بلاده على التفكير في استخدام كامل ترسانتها العسكرية.

وأضاف بوتين أن روسيا تدرك أنها قد تواجه خصماً يفوقها من حيث عدد السكان ويمتلك إمكانات اقتصادية وعسكرية كبيرة، لكنه شدد على أن موسكو، رغم محدودية مواردها مقارنة بهذا الخصم، تمتلك قدرات تدمير لا تتوافر لغيرها، معتبراً ذلك أحد عناصر قوتها العسكرية.