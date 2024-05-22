رئيس الوزراء البريطاني يعلن إجراء انتخابات عامة مبكرة في الرابع من يوليو الوشيك

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الرابع من يوليو/تموز الوشيك موعدا لإجراء الانتخابات العامة التي ستحدد من سيحكم المملكة المتحدة، وستجرى الانتخابات على خلفية أزمة تكلفة المعيشة والانقسامات العميقة حول كيفية التعامل مع المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يعبرون القناة الإنجليزية على نحو محفوف بالمخاطر من أوروبا.

سيختار الناخبون في جميع أنحاء المملكة المتحدة جميع أعضاء مجلس العموم البالغ عددهم 650 عضوا لفترة تصل إلى خمس سنوات.

واختار سوناك يوما يحمل أخبارا اقتصادية جيدة لحث الناخبين على منح المحافظين الحاكمين فرصة أخرى، وقال سوناك "يمثل اليوم لحظة مهمة للاقتصاد، مع عودة التضخم إلى طبيعته.. تنتظرنا أيام أكثر إشراقا، ولكن فقط إذا التزمنا بخطة تحسين الأمن الاقتصادي والفرص للجميع".

وجاء هذا الإعلان في اليوم الذي أظهرت فيه الأرقام الرسمية أن التضخم في المملكة المتحدة قد انخفض بشكل حاد إلى 2.3 بالمائة، وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات على خلفية الانخفاضات الكبيرة في الفواتير المحلية.

وكافح الحزب للتغلب على سلسلة من الأزمات، لاسيما الركود الاقتصادي والفضائح الأخلاقية وما يعرف بالباب الدوار للزعماء في العامين الماضيين

يمثل الانخفاض في أبريل أكبر تقدم حتى الآن في خمسة تعهدات قدمها سوناك في يناير/كانون ثان 2023، لاسيما خفض التضخم إلى النصف، والذي ارتفع إلى أكثر من 11% في نهاية عام 2022. وأشاد سوناك بالرقم الجديد بوصفه علامة على نجاح خطته.