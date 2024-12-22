"آراء يمينية متطرفة ومناهض للإسلام": ألمانيا تجاهلت تحذيرات السعودية من خطورة طالب عبد المحسن أكثر من مرة

حذرت السلطات السعودية في الماضي نظرائهم في ألمانيا من المشتبه في هجوم الدهس بسوق الميلاد بمدينة ماغديبورغ ، وجرى ذلك في عدة مناسبات، جاء هذا وفقا لما نقله مصدرين لشبكة "سي ان ان"، حيث تبين أن المنفذ طالب عبد المحسن وهو طبيب سعودي وصل الى ألمانيا عام 2006 وحصل على مكانة لاجئ بسبب مزاعم بالاضطهاد الديني نظرا لأراءه المناهضة للإسلام.

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ووفقا لأحد المصادر، وصل التحذير الأول في عام 2007 حيث كان مرتبطا بمخاوف السلطات بأن طالب عبد المحسن عبر عن آراء متطرفة بأشكال مختلفة.وقال مصدر آخر إن السعودية تعتبر عبد المحسن هاربا وطالبت من ألمانيا تسليمه بين السنوات 2007 حتى 2008، مضيفا أن السلطات الألمانية رفضت ذلك بسبب مخاوف على أمنه الشخصي في حال عاد الى السعودية.

بينما أفاد مصدر ثاني للشبكة الأمريكية أن السعوديين حذروا ألمانيا من المشتبه في إطار أربع رسائل رسمية، ثلاثة منها أرسلت الى الاستخبارات الألمانية وواحدة الى وزارة الخارجية، في حين أن الألمان تجاهلوا جميع التحذيرات.السلطات السعودية قالت إن المشتبه قام بمضايقة السعوديين خارج البلاد الذين عارضوا آراءه السياسية، مشيرين إلى أنه تحول إلى مؤيد لحزب اليمين المتطرف "البديل من أجل ألمانيا"، وأن لديه آراء متطرفة مناهضة للإسلام.

وتحدثت وسائل إعلامية أن صورة الغلاف لحسابه كان بها سلاح، وفي معلومات الشخصية الخاصة به يتهم ألمانيا بمطاردة اللاجئين السعوديين والرغبة في أسلمة أوروبا، واتهم بأحد منشوراته ألمانيا بأنها تقمع السعوديين وهدد :"أؤكد لكم أن الانتقام سيأتي 100%، حتى لو كلفني ذلك حياتي، يتعين على ألمانيا أن تدفع ثمن ذلك، إنه ثمن باهظ".في حين تحدث في منشور آخر في مايو/أيار من هذا العام، قال "أتوقع جديا أن أموت هذا العام. السبب: سأضمن العدالة بأي ثمن. السلطات الألمانية تمنع جميع الطرق السلمية للوصول إلى العدالة".

من جانبه أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية، السبت، أنه "لا توجد لديه معلومات عن التحذير السعودي من المشتبه به في هجوم سوق عيد الميلاد" الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات. وأضاف المتحدث أن دوافع الهجوم، لا تزال غير واضحة.