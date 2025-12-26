فرنسا: إصابة ثلاث نساء بجروح في عمليات طعن في مترو باريس، والشرطة تشن حملة بحث واسعة النطاق

ذكرت السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة، أن ثلاث نساء أصبن بجروح في عمليات طعن في مترو باريس، وأصيبت النساء الثلاث بجروح لا يعرف مدى خطورتها، فيما فر الجاني هاربا من المكان.ولم يتضح على الفور خلفيات الحادث، كما لم ترشح معلومات عن منفذه ودوافعه.

وفي وقت لاحق قالت وكالة فرانس برس إن السلطات الأمنية أوقفت المشتبه به.

ووفقًا لعدة مصادر شرطية تحدثت لصحف محلية، أخرج رجل سكينًا وطعن ثلاث نساء في محطات مختلفة من هذا الخط في العاصمة الفرنسية.