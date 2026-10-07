محلل لـ i24NEWS: العلاقات الإسرائيلية البريطانية عند نقطة تراجع غير مسبوقة تهدد بقطع العلاقات الدبلوماسية
تهديد بريطانيا بطرد 27 دبلوماسيًا إسرائيليًا، على خلفية قرار إغلاق القنصلية البريطانية، يعكس تصعيدًا غير مسبوق في العلاقات بين البلدين، وسط تحذيرات من تداعيات سياسية ودبلوماسية أوسع.
أكد الخبير في الشؤون السياسية، الدكتور أمير خنيفس، أن العلاقات بين إسرائيل وبريطانيا وصلت إلى مستوى من التوتر لم تشهده منذ تأسيس دولة إسرائيل، مشيراً إلى أن التهديد البريطاني بطرد 27 دبلوماسياً إسرائيلياً رداً على قرار إسرائيل إغلاق القنصلية البريطانية يمثل خطوة خطيرة تقترب من قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.
وأوضح خنيفس في مقابلة مع قناة i24NEWS أن التصعيد الأخير والقرارات الصادرة عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر تعكس محاولة لتحقيق مكاسب سياسية داخلية وكسب تأييد معسكر اليمين عشية الانتخابات المقبلة، دون مراعاة التبعات الخطيرة لهذه الخطوات على السياسة الخارجية الإسرائيلية وعلاقاتها التاريخية مع لندن.
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وأضاف أن أي خطوة تصعيدية بطرد دبلوماسيين بريطانيين قد تتسبب في ردود فعل متسلسلة من دول أوروبية أخرى تشهد علاقاتها مع إسرائيل توتراً ملحوظاً، مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، مما يهدد بتعميق العزلة الدبلوماسية لإسرائيل على الساحة الدولية في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.