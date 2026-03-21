لغز في فرنسا: أطفال يعثرون على هيكل عظمي قديم بوضعية جلوس غريبة

أفادت شبكة سي بي إس أمس (الأربعاء) أن أطفال المدارس الابتدائية في شرق فرنسا واجهوا "معلمًا" غير عادي هذا الأسبوع - هيكل عظمي في وضعية جلوس منتصبة، يطل من فتحة مستديرة بالقرب من ملعبهم.

عُثر على الهيكل العظمي، الذي حُفظ بحالة استثنائية، في موقع بناء مجاور لمدرسة جوزفين بيكر الابتدائية في قلب مدينة ديجون. ويُعد هذا الاكتشاف الأحدث في سلسلة من الاكتشافات الغامضة في المدينة، حيث تم الكشف عن هياكل عظمية دُفنت جميعها في الوضعية نفسها: جالسة منتصبة في حفرة عرضها متر واحد، وظهورها مُلاصقة للجدار ووجوهها متجهة نحو الغرب.

وفقًا للمعهد الوطني الفرنسي للبحث الأثري (INRAP)، الموقع الذي يدور الحديث عنه قد وفر بالفعل مكتشفات مماثلة في الماضي. فقط في العام الماضي، تم اكتشاف على بُعد حوالي 20 مترًا من هناك 13 هياكل عظمية إضافية تعود للشعب الغالي، والتي تعود إلى القرنين الثاني والثالث قبل الميلاد.

يشير الباحثون إلى أن الاكتشافات تثير تساؤلات صعبة حول ظروف الوفاة. وأفاد معهد INRAP في ذلك الوقت أن بعض الهياكل العظمية عُثر عليها وعليها "علامات عنف لم تلتئم، مما يدل بلا شك على قتل متعمد". في إحدى الحالات، تم اكتشاف على جمجمة أحد المدفونين إصابتين خطيرتين بأداة حادة، يُحتمل أن تكون سيفاً.

الغاليون، مجموعة شعوب غامضة المعروفة للجمهور بشكل أساسي بفضل سلسلة القصص المصورة الفرنسية "أستريكس وأوبيليكس"، ظهروا لأول مرة في حوالي القرن الخامس قبل الميلاد. تبرهن الحفريات خلال العقود الثلاثة الأخيرة أن مدينة ديجون كانت تشكل لهم مركزًا مهمًا ومميزًا، ولا تزال أسرارها تُكشف حتى اليوم – تمامًا تحت أقدام أطفال المدينة.