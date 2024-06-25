تقرير ألماني: زيادة بنسبة 83% في حوادث معاداة السامية في عام 2023

نشرت الرابطة الفيدرالية للأبحاث والمعلومات حول معاداة السامية في ألمانيا تقريرًا مثيرًا للقلق اليوم (الثلاثاء)، يفيد بزيادة حادة بنسبة 83% في حوادث معاداة السامية خلال عام 2023. وسجلت البلاد 4782 شكوى حول معاداة السامية، بواقع 13 شكوى يوميًا في المتوسط.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة الكبيرة في الحوادث المعادية للسامية بدأت بعد 7 أكتوبر، حيث تم تسجيل 2787 حادثة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، متجاوزة جميع الحوادث المسجلة في عام 2022 والتي بلغت 2616 حادثة. وأوضح أن المزيد من اليهود يواجهون معاداة السامية في أماكن العمل والمؤسسات التعليمية، وكذلك على الشبكات الاجتماعية.

ومن بين الأمثلة العديدة للحوادث التي وقعت، تعرض مركز للجالية اليهودية في برلين لهجوم بزجاجة، وإلقاء قنابل مضيئة على منزل يهودي. وأفاد التقرير بأن ثلثي التقارير عن أعمال العنف المعادية للسامية في عام 2023 جاءت بعد 7 أكتوبر.

قال بنيامين ستاينز، الرئيس التنفيذي للجمعية الفيدرالية للأبحاث والمعلومات حول معاداة السامية: "اليهود يتعرضون للتهديد والاعتداء في جميع مناحي الحياة. ومنذ 7 أكتوبر، أصبحت التهديدات التي تتعرض لها الحياة اليهودية أكثر حدة". وأضاف: "يجب أن يُفهم الارتفاع غير المسبوق في معاداة السامية على أنه دعوة للاستيقاظ. تتحمل الدولة مسؤولية تمكين اليهود من التصرف بأمان في الحياة المدنية. الأمر يعتمد علينا جميعًا لاستكمال تطبيع معاداة السامية".