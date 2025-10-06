بعد ساعات من إعلان الحزب الحاكم عن تحقيق فوز ساحق في الانتخابات المحلية، اتهم رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوفاسيتشيدزه المعارضة أمس (الأحد) بمحاولة الإطاحة بحكومته ووعد باتخاذ خطوات أخرى لقمع معارضي الحكومة.

الشرطة تعمل على قمع أعمال الشغب في البلاد، واستخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لطرد المتظاهرين من قصر الرئاسة، بعد أن حطموا البوابات وحاولوا دخول المبنى. عشرات الآلاف ساروا في العاصمة تبليسي في يوم الانتخابات المحلية احتجاجًا على "سياسة الحكومة القمعية" وما يرونه "انجراف جورجيا المستمر نحو مسار موسكو".

تجتاح الاحتجاجات وحالة عدم الاستقرار السياسي جورجيا منذ أن أوقفت حزبه "الحلم الجورجي" المحادثات بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي.

رئيس جورجيا، ميخائيل كوالشفيلي، هو ناقد حاد للغرب وقد اتهم مراراً وتكراراً أجهزة الاستخبارات الغربية بالتآمر لدفع جورجيا إلى حرب مع روسيا جارتها.

https://x.com/i/web/status/1974895053739827587 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ومع ذلك، فإن الانضمام إلى الاتحاد يُعتبر هدفاً ثميناً لدى العديد من الجورجيين، وقد أثار هذا التحرك موجات احتجاج صاحبتها اعتقالات جماعية وعنف شرطي.

https://x.com/i/web/status/1974563076847653029 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

في شهر مارس\آذار الماضي، أجرت مقدمة القناة العبرية ميري ميخائيلي مقابلة خاصة مع كوباخيدزه، الذي يُعتبر كما هو معلوم، أحد السياسيين الأكثر إثارة للجدل حول العالم، والسنة التي شغل فيها منصبه كانت مليئة بالمظاهرات في العاصمة تبليسي. كذلك، يُتهم مرارًا وتكرارًا بتأخير انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي بأوامر من بوتين.

كابلاشفيلي هو أيضًا لاعب كرة قدم مهاجم سابق في مانشستر سيتي، وبعد خطاب انتخابه رفع متظاهرون كانوا خارج البرلمان بطاقات حمراء كإشارة ساخرة إليه كلاعب رياضي. بالإضافة إلى ذلك، ادعت خصمته السياسية أن الانتخابات لم تُجر بشكل صحيح، ولذلك فهو غير شرعي لتولي المنصب.