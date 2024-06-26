الحكومة ألمانيا تتبنى مشروع قانون يسهل ترحيل الأجانب الذين يمجدون "الأعمال الإرهابية"

تبنت الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء، عن مشروع قانون يسهل طرد الأجانب الذين يروجون للأعمال الإرهابية، بما في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي، وهي الظاهرة التي تزايدت منذ هجوم حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأأول المنصرم، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

وأوضح وزارة الداخلية الألمانية نانسي فيزر: "من الآن فصاعدا، يمكن لتعليق واحد يمجد جريمة إرهابية ويوافق عليها على شبكات التواصل الاجتماعي أن يشكل سببا جديا للطرد".وأضافت “إن المحرضين الإسلاميين، الذين ما زالوا عقلياً يعيشون في العصر الحجري، ليس لديهم ما يفعلونه في بلادنا”.

فيما علق نائب المستشار روبرت هابيك قائلاً: "إنه إنجاز عظيم وقوة لبلدنا أن يتمكن الأشخاص المضطهدون من الحصول على الحماية في ألمانيا، لكن أولئك الذين يستهزئون بالنظام الأساسي الليبرالي من خلال تشجيع الإرهاب والاحتفال بجرائم القتل المروعة، يفقدون حقهم في البقاء". بالوضع الحالي. وأضاف: "الإسلام ينتمي إلى ألمانيا، وليس الإسلاموية".

واشار روبرت هابيك إلى أن "هذا التمجيد على الإنترنت يغذي مناخًا من العنف من المحتمل أن يحرض المتطرفين أو الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا خطرين على ارتكاب أعمال إرهابية"