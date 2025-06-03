استطلاع جديد يكشف: انخفاض غير مسبوق في دعم إسرائيل في أوروبا

انخفض الدعم الشعبي لإسرائيل في الدول الأوروبية إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، وفقًا لاستطلاع رأي حديث أجرته شركة يوجوف YouGov ، ونُشرت نتائجه اليوم (الثلاثاء). وأبدى أقل من خُمس المشاركين في ست دول رأيًا إيجابيًا تجاه إسرائيل، وذلك في استطلاع أُجري خلال شهر مايو/أيار في بريطانيا وفرنسا وألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا.

تراوحت نسبة التأييد بين 18% في فرنسا والدنمارك و7% فقط في إيطاليا. في المقابل، كان التأييد للفلسطينيين أعلى في جميع الدول، حيث أعرب 32% من المشاركين في المملكة المتحدة عن تعاطفهم مع الفلسطينيين، مقارنةً بـ 14% لإسرائيل.

كما وجد الاستطلاع أن معظم المشاركين لم يروا عملية الجيش الإسرائيلي في غزة ردًا مبررًا على هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتراوحت نسبة التأييد لإرسال قوات برية إلى غزة بين 6% (في إيطاليا) و16% (في فرنسا). ويعتقد ما بين 29% و40% من المشاركين أن استخدام القوة كان مبررًا، ولكنه كان ردًا مفرطًا أضرّ بالعديد من المدنيين.

علاوةً على ذلك، أفاد عددٌ أكبر من المشاركين في معظم الدول بتفهمهم للموقف الفلسطيني مقارنةً بالموقف الإسرائيلي. ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، أفاد 51% بتفهمهم للموقف الفلسطيني، مقارنةً بـ 22% فقط أفادوا بتفهمهم للموقف الإسرائيلي. وفيما يتعلق بمسألة حل النزاع، أعربت غالبية المشاركين في الدول الست جميعها عن تشاؤمها بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام دائم خلال العقد المقبل.