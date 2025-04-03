بعد هبوط نتنياهو في البلاد: هنغاريا تنسحب من المحكمة الدولية في لاهاي

قررت الحكومة الهنغارية الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حسبما أعلن اليوم (الخميس) مدير مكتب رئيس وزراء البلاد فيكتور أوربان. وأعلنت المجر عن هذه الخطوة بعد وقت قصير من وصول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى البلاد في زيارة رسمية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وعند التوقيع على الأوامر، أعلنت هنغاريا، رغم التزامها بتعليمات المحكمة، أنها لن تمتثل للأوامر. ثم أعلن أوربان أنه سيدعو نتنياهو لزيارة بلاده.

AP Photo/Ariel Schalit, Pool, File

وأشار نتنياهو بعد ذلك إلى دعوة أوربان قائلا: "أشكر رئيس حكومة هنغاريا على دعمه الحار لي ولدولة إسرائيل. وفي مواجهة الضعف المخزي لأولئك الذين وقفوا إلى جانب القرار الفظيع ضد حق دولة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، تظهر هنغاريا - مثل أصدقائنا في الولايات المتحدة - وضوحا أخلاقيا وتقف إلى جانب العدالة والحقيقة".

يتولى فيكتور أوربان رئاسة الحكومة الهنغارية منذ 15 عامًا على التوالي. إنه في قلب الجدل العام عندما يدعي خصومه أنه يسيطر على وسائل الإعلام ويقيد أنشطة

المنتقدين له.