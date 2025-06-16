حجب جميع الأجنحة الإسرائيلية في معرض لوبورجيه الجوي في فرنسا

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حجبت السلطات الفرنسية جميع الأجنحة الإسرائيلية في معرض لو بورجيه للطيران الليلة الماضية (الاثنين) بجدار أسود. وهذه خطوة تمنع الوصول إلى الأجنحة الإسرائيلية المُقامة في هذا الحدث المرموق لصناعة الطيران.

وأفيد أنه في الليلة الماضية، وقبل يوم من افتتاح المعرض الجوي، أمر منظمو المعرض باسم الحكومة الفرنسية بإخراج الأسلحة الهجومية من أجنحة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية، على عكس ما هو معتاد في معارض الدفاع حول العالم.

والشركات الإسرائيلية التي تشارك في المعرض: الصناعات الجوية الإسرائيلية، وأنظمة إلبيت، ورافائيل، التي كانت تنوي عرض نظام الليزر المبتكر لاعتراض الصواريخ.

وبموجب تعليمات من المدير العام لوزارة الأمن، اللواء (احتياط) أمير برعام، أبلغت الوزارة المنظمين رفضها القاطع لهذا الطلب. فردّ المنظمون ببناء جدار أسود، حجب الأجنحة الإسرائيلية، وفصل بينها وبين عشرات الأجنحة الأخرى.

ونفذ هذا الإجراء خلال الليل، بعد أن انتهى ممثلو وزارة الأمن والصناعات الجوية من تجهيز الأجنحة والعرض الإسرائيلي.

هذا وعقبت وزارة الأمن الإسرائيلية: "هذا قرارٌ فاضحٌ وغير مسبوق، ينم عن اعتباراتٍ سياسيةٍ وتجارية. يأتي هذا في وقتٍ تخوض فيه دولة إسرائيل حربًا ضروريةً وعادلةً للقضاء على التهديد النووي والباليستي الذي يُشكّله على الشرق الأوسط وأوروبا والعالم أجمع".

ويشار إلى أنه خلال العامين الماضيين حاولت الحكومة الإسرائيلية منع مشاركة الشركات الإسرائيلية في عدد من معارض الأسلحة الهامة في فرنسا. مع ذلك أصدرت محكمة فرنسية قرارا سمحت بمشاركة الشركات الإسرائيلية في المعارض.

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