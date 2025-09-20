البرتغال تعلن أنها ستعترف "بالدولة الفلسطينية" في هذا التاريخ

قد يعجبك أيضًا -

أعلنت الحكومة البرتغالية، بقيادة رئيس الوزراء المحافظ لويس مونتينيغرو، يوم الجمعة "أنها ستعترف بدولة فلسطين يوم الأحد المقبل".

وأصدرت وزارة الخارجية البرتغالية هذا الإعلان في بيان، مؤكدةً أن "الاعتراف سيتم قبل يوم من مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن فلسطين".

وأضافت الوزارة: "تؤكد وزارة الخارجية أن البرتغال ستعترف بدولة فلسطين، كما أعلن الوزير هذا الأسبوع. سيحدث ذلك يوم الأحد 21 سبتمبر\أيلول، أي أن الإعلان الرسمي عن الاعتراف سيتم قبل المؤتمر رفيع المستوى الأسبوع المقبل".