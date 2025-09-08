بريطانيا تحارب الهجرة: هذه هي خطوة وزيرة الداخلية الجديدة

قد يعجبك أيضًا -

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية الجديدة، شبانا محمود، اليوم (الاثنين) أن بلادها ستعلق التأشيرات للدول التي ترفض استعادة المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين الأجانب إليها.

أكدت محمود أن بريطانيا مستعدة "لتقليص التأشيرات" للعمال والطلاب والزوار إذا لم "تلتزم الدول بالقوانين" وتستعيد مواطنيها الذين "لا يملكون الحق في البقاء في بلادنا"، بحسب قولها. رغم أن الوزيرة لم تذكر أسماء دول معينة، إلا أن العراق، الصومال، أفغانستان وإثيوبيا أُشير إليها في السابق كدول لم تتمكن من استعادة عدد كافٍ من مواطنيها الذين رُفضت طلبات لجوئهم في بريطانيا.

النهج الجديد يتماشى مع السياسات التي تم الاتفاق عليها بالفعل من قبل تحالف "العيون الخمس" الأمني لبريطانيا، الولايات المتحدة، أستراليا، نيوزيلندا وكندا، حيث التقت وزراء داخليتهم معها في لندن. وقالت محمود إنها ستذهب "أبعد وأسرع" من سابقتها في المنصب - وزيرة الخارجية الجديدة، إيفيت كوبر، في التعامل مع أزمة الهجرة. "سأفعل كل ما يلزم". كما أجرت الوزيرة البريطانية محادثات مع وزيرة الأمن الداخلي للولايات المتحدة، كريستي نؤوم، المشرفة على وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE).

James RYBACKI / AFPTV / AFP

بدأت محمود مهامها قبل يومين وبذلك أصبحت أعلى امرأة مسلمة مرتبة في تاريخ السياسة البريطانية. هاجر والدها من كشمير الباكستانية. ولدت في برمنغهام ومنذ عام 2010 تشغل منصب عضو في البرلمان عن حزب العمال. بسبب الاضطرابات داخل الحكومة البريطانية، منذ البارحة تجد نفسها في أحد أربعة المناصب العليا في النظام. هذا صحيح أنه ليس مفاجئاً، ولكن للوزيرة الجديدة تاريخ من النشاط لصالح "الشعب الفلسطيني".