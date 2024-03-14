زعيم اليمين المتطرف في هولندا خيرت فيلدرز يفشل بتشكيل الحكومة

أعلن خيرت فيلدرز ، زعيم حزب اليمين المتطرف "الحرية والديموقراطية الشعبية" الهولندية نيته التنازل عن منصب رئيس الحكومة، وذلك للسماح بإقامة حكومة جديدة في هولندا يرغب فيها. ويأتي هذا الإعلان بعد فشل جميع محاولاته بتشكيل حكومة تحت رئاسته.

وكتب فيلدرز "أنا يمكنني أن أصبح رئيس الحكومة إلا إذا دعمته جميع الأطراف في الائتلاف، لكن لم يتحقق هذا". وأضاف "أريد حكومة يمينية وعدد أقل من المهاجرين، حبي للناخبين وللدولة أهم وأكبر من المنصب الذي سأكون فيه".

ومنذ الانتخابات التي فاز فيها، أعلنت عدة أحزاب أنها لن توافق على الجلوس تحت رئاسته، وهو ما جعل من الصعب عليه بشكل خاص النجاح في تشكيل الحكومة التي طال انتظارها. ومن بين أمور أخرى، كانت هناك ادعاءات بخصوص مخاوف بشأن سياسة فيلدرز.

ودخل فيلدرز لأول مرة السياسة المحلية قبل 25 عام ويعتبر داعما كبيرا لإسرائيل، وعبر دعمه لها عده مرات منذ هجوم السابع من أكتوبر.

وصرح فيلدرز عشية فوزه بالانتخابات "سنضطر لايجاد الطرق لتحقيق آمال ناخبينا، وإعادة هولندا الى المكان الأول، هولندا ستعود للهولنديين، وسيتم وقف تسونامي طلبات اللجوء والهجرة".