الفيضانات في شرق إسبانيا: ارتفع عدد الضحايا إلى 155

ارتفع عدد قتلى الفيضانات في فالنسيا شرقي إسبانيا إلى 155 الخميس. وكما أفيد، تعرضت المنطقة لطقس عاصف بشكل خاص في الأيام القليلة الماضية، مما تسبب في خسائر فادحة وأضرار عديدة.

بحثت فرق الإنقاذ الإسبانية طوال اليوم في الحقول التي غمرتها الفيضانات والسيارات العالقة، في محاولة لتحديد مكان المفقودين أو المحاصرين، في واحدة من أعنف الفيضانات التي عرفتها أوروبا منذ سنوات. واستخدمت قوات الإنقاذ المروحيات لإنقاذ الناجين في المناطق التي تعذر الوصول إليها بسبب الفيضانات. وقال خبراء الأرصاد الجوية إن كمية الأمطار التي هطلت على المنطقة على مدى عام كامل هطلت على مدى ثماني ساعات. بالإضافة إلى ذلك، أبلغت السلطات أن الأمر سيستغرق ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع لاستعادة خط السكة الحديد في المنطقة الذي تضرر بسبب العاصفة.

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عاد الطقس الهادئ الخميس إلى المناطق الأكثر تضرراً حول فالنسيا، ثالث أكبر مدينة في إسبانيا، ولكن الآن أصبحت المزيد من المناطق معرضة للخطر، وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية في البلاد أعلى مستوى تأهب لمقاطعة كاستيلون. وإلى الشمال في منطقة كاتالونيا، تم إصدار إنذار لمدينة تاراغونا.

وزار رئيس الوزراء بيدرو سانشيز مركز تنسيق الإنقاذ في لواليانا، بالقرب من مدينة فالنسيا، وحث الناس على البقاء في منازلهم بسبب التهديد بمزيد من الطقس العاصف. وقال: "الشيء الأكثر أهمية الآن هو الحفاظ على أكبر عدد ممكن من الأرواح".