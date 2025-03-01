من المنتظر أن يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غدا (الأحد) في قمة في لندن بمشاركة عدد من القادة الأوروبيين. وذلك على خلفية الأزمة بين أوكرانيا والولايات المتحدة عقب المواجهة بين زعيمي البلدين خلال لقائهما في البيت الأبيض. كما سيلتقي زيلينسكي بعد الظهر برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

ودعا ستارمر رؤساء الدول الأوروبية إلى لندن لعقد اجتماع يتناول مسألة أوكرانيا والأمن القاري. وكان الاجتماع، الذي سيعقد على خلفية المواجهة بين زيلينسكي ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ونائبه أمام الكاميرات في غرفة الموظفين، مقررا حتى قبل وقوع الحدث.

ودُعي زعماء فرنسا وألمانيا والدنمارك وإيطاليا وتركيا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا وفنلندا والسويد وجمهورية التشيك ورومانيا لحضور القمة. ومن المتوقع أن ينضم زعماء أوروبيون آخرون إلى هذه القائمة، تعبيرا عن الدعم لرئيس أوكرانيا بعد المواجهة مع ترامب. ومن المتوقع أيضًا أن ينضم رئيس الناتو مارك روتي وعماء الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا.

وأيضًا، وفقًا لتقارير في وسائل الإعلام المختلفة في أوروبا، أعرب رؤساء دول البلطيق عن غضبهم لعدم دعوتهم أيضًا لحضور القمة في لندن.

وسخر الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف من القمة، وصرح للوكالة للكرملين ريا نوفوستي: "سيثيرون بعض المشاكل، ويكتبون نفس المنشورات على الشبكات وبعد ذلك سيعود الجميع إلى الإسطبل. أوروبا امرأة عجوز صغيرة تحتاج باستمرار إلى المساعدة الأمريكية".

في غضون ذلك، دعا الرئيس الليتواني جيتاناس نوسادا المجلس الأوروبي إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة على الفور لتلبية احتياجات أوكرانيا الأمنية، وتخصيص المزيد من الموارد لتلبية الاحتياجات الأمنية.