تقرير: 5 قتلى في حادثة إطلاق نار شمال ألمانيا، والدافع غير معروف

أعلنت الشرطة الألمانية أن خمسة أشخاص قُتلوا اليوم (الاثنين) إثر حادث إطلاق نار وقع في مدينة شتادة شمال البلاد، بينما تم اعتقال مشتبهين اثنين على خلفية الحادث، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الدوافع أو ملابسات الهجوم.

وقالت السلطات المحلية إن خلفية الحادث لا تزال غير واضحة في هذه المرحلة، فيما أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن إطلاق النار وقع داخل مركز للشباب في وسط المدينة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها أقل من 50 ألف نسمة وتقع غرب مدينة هامبورغ.

وذكرت تقارير إعلامية وجود أكثر من مشتبه به في الحادث، إلا أن الشرطة لم تؤكد هذه المعلومات رسميًا حتى الآن، مؤكدة استمرار التحقيقات.

ويأتي هذا الحادث في وقت تتواصل فيه التحقيقات الأمنية في ألمانيا حول قضايا مرتبطة بخلايا يُشتبه في ارتباطها بتنظيمات متطرفة، حيث أعلنت السلطات في وقت سابق عن تفكيك شبكة يُشتبه بانتمائها لحركة حماس واعتقال عدد من أعضائها في عدة دول أوروبية خلال الأشهر الماضية.

وأشارت التحقيقات الألمانية إلى شبهات حول تخطيط بعض المشتبه بهم لتنفيذ هجمات في أوروبا، فيما أدانت محاكم ألمانية سابقًا أفرادًا بتهم تتعلق بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية أجنبية.