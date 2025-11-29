انفجارات غامضة تهزّ البحر الأسود قبالة سواحل تركيا

شهدت السواحل التركية في البحر الأسود حادثًا استثنائيًا أمس (الجمعة)، حيث انفجرت ناقلتا نفط تُصنّفان كـ"غير قانونيتين" منذ فرض العقوبات على روسيا عقب غزوها أوكرانيا عام 2022، واشتعلت فيهما النيران أثناء إبحارهما ضمن ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على قيود التصدير والشحن.

وأفادت السلطات التركية بأن فرق الإنقاذ هرعت إلى الموقع وتمكنت من إنقاذ جميع أفراد الطاقمين البالغ عددهم 45 شخصًا.

وتشير تقديرات أولية إلى احتمال أن تكون إحدى السفينتين قد تعرّضت لهجوم من مركب غير مأهول، في ظل سلسلة حوادث مشابهة في البحر الأسود منذ اندلاع الحرب الروسية–الأوكرانية.

وأوضح وزارة النقل التركية أن ناقلة النفط “كايـروس”، التي يبلغ طولها 274 مترًا وعلى متنها 25 فردًا، أبلغت عن وقوع انفجار وإصابة خارجية تسببت في اندلاع حريق أثناء رحلتها من مصر إلى روسيا. وبعد فترة قصيرة، ورد بلاغ عن إصابة الناقلة الثانية “فيرات” التي كانت تبحر على بُعد نحو 65 كيلومترًا من الساحل، حيث غطى دخان كثيف غرفة المحركات قبل أن يتم إنقاذ طاقمها المكوّن من 20 شخصًا دون إصابات.

وتبيّن أن كلتا الناقلتين مدرجتان على قائمة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وتعتبران جزءًا من أسطول يعمل بمسارات بديلة لتجاوز القيود المفروضة على تصدير الطاقة الروسية. وتشهد منطقة البحر الأسود في السنوات الأخيرة انتشار ألغام بحرية وتزايدًا في استهداف السفن، وهي حوادث ازدادت وتيرتها منذ اندلاع الحرب.