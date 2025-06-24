مهرجان الطعن في باريس: 145 تقريرًا عن هجمات بالمحاقن

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أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، يوم الثلاثاء، عن اعتقال 12 شخصًا يوم الأحد، إثر موجة من هجمات الإبر في مهرجان موسيقي في شوارع البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأفادت التقارير بتعرض 145 شخصًا، معظمهم من النساء والفتيات والمراهقات، للطعن بالإبر خلال الاحتفالات، وشعر العديد منهم بتوعك واحتاجوا إلى رعاية طبية.

في باريس وحدها، سُجِّلت 13 حالة على الأقل، وفُتح تحقيق جنائي. وقالت الشرطة إنه لم يُعرف بعد ما إذا كان قد تم استخدام مُخدِّرات الاغتصاب في المواعدة، ولكن تُجرى اختبارات السموم لفهم مدى وطبيعة الإصابات.

وفي إطار المهرجان، الذي استقطب ملايين الأشخاص إلى الشوارع، حذَّرت نسويات مؤثرات - من بينهن أبريز ساور - من الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي "لحقن النساء بالمحاقن". ووصف لوران نونيز، قائد شرطة باريس، عمليات الطعن بأنها "حوادث بالغة الخطورة"، وقال إن الدعوات عبر الإنترنت "سخيفة للغاية".

أفاد المدعون العامون في العاصمة أن تحقيقاتٍ مُعمّقة تجري في ثلاث قضايا اعتداء على الأقل، أصيبت فيها فتاةٌ تبلغ من العمر 15 عامًا وشابٌ يبلغ من العمر 18 عامًا، ونُقل جميعهم إلى المستشفى بعد شعورهم بتوعك. في الوقت نفسه، سُجِّل 371 اعتقالًا آخر بتهمٍ مُختلفة خلال المهرجان، حوالي 90 منها في باريس وحدها. ولا يزال التحقيق جاريًا.