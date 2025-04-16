"المتحولون جنسيا ليسوا نساء"|| قرار دراماتيكي في بريطانيا

قضت المحكمة العليا البريطانية اليوم (الأربعاء) بكيفية تعريف المرأة في القانون، حيث قضت بأن التعريف القانوني لـ "المرأة" يستثني النساء المتحولات جنسياً، في قضية ذات آثار واسعة النطاق على كيفية تنفيذ قوانين المساواة. كما تقرر بالإجماع أن تعريف المرأة في تشريعات المساواة يشير إلى "المرأة البيولوجية" - مما أنهى معركة قانونية استمرت لسنوات بين الحكومة الاسكتلندية وجماعات الدفاع عن حقوق المرأة.

المحكمة أقرت ما إذا كان النساء العابرات جنسيا اللاتي لديهن شهادة الاعتراف بالجنس (GRC) - التي تقدم الاعتراف القانوني بجنس شخص ما إذا كن محميات من التمييز كأنثى بموجب قانون المساواة للدولة من عام 2010.

كانت هناك مجموعة من النشطاء في اسكتلندا طرحت القضية القانونية في عام 2018، بزعم أن هذه الحقوق يجب أن تحمى فقط النساء السيمجندر (أي تلك التي ولدت بالجنس الذي يتعايشن معه، على سبيل المثال)، ولكن الحكومة الأسكتلندية تقول أن المرأة العابرة مع شهادة الاعتراف هي امرأة من الناحية القانونية وبالتالي يجب منحها نفس الحمايات القانونية. على الرغم من أن القضية نشأت من نزاع حول حصص مجالس الإدارة بموجب القانون الأسكتلندي - من المتوقع أن تزيد النتيجة يوم الأربعاء من حدة الخطاب حول حقوق الأشخاص المتحولين في جميع أنحاء بريطانيا.

HENRY NICHOLLS/AFP

وبحسب القاضي اللورد هودج، فإن تعريف "المرأة" يشير إلى الجنس البيولوجي في قانون المساواة لعام 2010، وهذا "قرار بالإجماع" من قبل المحكمة التي قررت أن مصطلحي "المرأة" و"الجنس" يشيران إلى المرأة والجنس البيولوجي.

قال: "ننصح بعدم اعتبار الحكم انتصارًا لفئة أو أكثر في مجتمعنا على حساب فئة أخرى. يوفر قانون المساواة للمتحولين جنسيًا الحماية ليس فقط من التمييز من خلال سمة تغيير الجنس المحمية، بل أيضًا من التمييز المباشر أو غير المباشر والمضايقة الجوهرية المتعلقة بجنسهم المكتسب (الهوية الجنسية الجسدية)"

ولم يصدر الحكم الكامل بعد، ولكن في الوقت نفسه، بدأت هتافات التشجيع تسمع بالفعل من أنصار منظمة "من أجل المرأة في اسكتلندا" (وهي مجموعة محافظة تعارض الإصلاحات المقترحة التي تسمح للناس بتغيير جنسهم المسجل في الوثائق القانونية من خلال إعلان ذاتي)، والذين كانوا في قاعة المحكمة عندما قرأ القاضي كلماته.