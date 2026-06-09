قال رئيس وزراء ألبانيا إدي راما يوم الاثنين إنه سيمضي قدماً في مشروع منتجع فاخر مرتبط بصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، على الرغم من أسابيع من الاحتجاجات المتزايدة بسبب تأثيره البيئي على الأراضي الرطبة الساحلية المحمية، مضيفاً في تصريح لوكالة رويترز أن هذا التطوير سيجعل البلاد فخورة.

تشارك شركة الاستثمار "أفينيتي بارتنرز" التابعة لجاريد كوشنر في مشروع بقيمة 1.4 مليار يورو بالقرب من منطقة فيوزا-نارتا المحمية على الساحل الأدرياتيكي الجنوبي لألبانيا، وهي موطن لطيور الفلامينغو، وفقمة الراهب، ومواقع تعشيش السلاحف البحرية.

قال راما إن مشروعًا ثانيًا في جزيرة سازان القريبة يرفع القيمة الإجمالية للتطويرين إلى ما يصل إلى 5 مليارات يورو. ويُقال إن كوشنير وزوجته إيفانكا ترامب وقعا في حب الساحل الألباني خلال رحلة بالقارب التقيا خلالها أيضًا براما.

خرج الآلاف إلى شوارع تيرانا والساحل الجنوبي في الأسابيع الأخيرة، حيث أصبح طائر الفلامينغو رمزاً للحركة. ويرفع المتظاهرون طيور الفلامينغو الوردية القابلة للنفخ ولافتات كتب عليها "ثورة الفلامينغو".

تصاعدت الاحتجاجات بعد أن تم تطويق الموقع بسياج من الأسلاك الشائكة في أواخر مايو\أيار خلال أعمال البناء الأولية، وأصيب بعض المتظاهرين في اشتباكات مع الأمن الخاص. ومنذ ذلك الحين تمت إزالة السياج؛ وقد أقر راما بأنها كانت "فكرة مخزية".

على الرغم من الاضطرابات، يظل راما متحديًا. وقال لوكالة رويترز في مكتبه في تيرانا، على بعد أمتار فقط من مكان الاحتجاجات الليلية: "سيكون مشروعًا رائعًا وسننجزه وسنكون فخورين بالمساهمة في أوروبا". وأضاف: "تم انتخابي لتحقيق هذه الأمور. لم يتم انتخابي لكي أُقاد من قبل أشخاص لديهم فكرة مختلفة عن كيفية تطوير البلاد."

رفض راما المخاوف البيئية، قائلاً إن تقييم الأثار لم يكتمل بعد وسيتم إجراؤه بالتوازي مع عملية التطوير. وقال إن المفوضية الأوروبية لم تثر أي اعتراضات، مضيفًا أن ألبانيا لديها سجل قوي في حماية الحياة البرية.

يقول المتظاهرون إن الاحتجاجات تجاوزت قضية المنتجع، حيث يعبر المتظاهرون أيضًا عن استياء أوسع من فترة حكم راما الممتدة منذ 13 عامًا بسبب الفساد وعدم كفاية الخدمات العامة. وقال أحد الطلاب المتظاهرين: "يتزايد عددنا، وسنبقى هنا حتى يستقيل".